Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бундеслига 2026/2027
Команды
Байер
Лукас Васкес
€ 1,50 млн
Лукас Васкес
Байер
1 июля 1991 (35), Куртис
#17 | Полузащитник
173 см | 70 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Лукас Васкес определил величайшего игрока в истории «Реала»
2025.12.28 17:15
Фото
«Байер» подписал 5-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.08.26 18:20
«Реал» объявил об уходе 5-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.16 13:42
3
Куртуа объяснил поражение «Реала» от «ПСЖ»
2025.07.10 11:17
2
«Реал» расстанется с правым защитником
2025.05.13 12:50
«Реал» отчитался о травмах по итогам Эль Класико
2025.05.12 18:40
Хаби Алонсо не рассчитывает на шестерых игроков «Реала»
2025.05.08 17:18
12
Названы игроки, с которыми «Реал» может расстаться летом
2025.05.06 08:48
Трех игроков «Реала» удалили в концовке матча с «Барселоной»
2025.04.27 05:39
Защитник «Реала» оценил игру «Арсенала»: «Они вышли защищаться, ничего не создали в первом тайме»
2025.04.17 09:11
2
Три игрока близки к уходу из «Реала»
2025.04.12 16:08
1
Васкес – о выходе «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов: «Мы были лучше»
2025.03.13 09:24
3
Флорентино Перес разочаровался в игроке «Реала» после поражения от «Барсы»
2025.01.14 09:32
6
В Испании уточнили, сколько пропустят Лукас и Родриго из «Реала»
2024.11.11 18:42
В «Реале» думали о четырех вариантах замены травмированного Карвахаля
2024.11.07 12:12
2
Фото
«Реал» продлил контракт с пятикратным победителем Лиги чемпионов
2024.07.18 13:51
1
Васкес пошутил насчет решения Крооса завершить карьеру
2024.05.22 10:02
1
Анчелотти высказался об игре Лукаса против «Барселоны»
2024.04.22 14:37
1
Стало известно, кто станет капитаном «Реала» после ухода Начо
2024.04.20 16:08
Давиде Анчелотти объяснил выбор игроков на серию пенальти с «Манчестер Сити»
2024.04.18 17:17
«Реал» продлит контракты с двумя игроками
2024.03.28 08:55
10 игроков могут летом покинуть «Реал», еще 4 футболиста уйдут в 2024 году
2023.05.19 18:45
1
Игрок «Реала» швырнул куртку после замены в матче с «Бетисом»
2023.03.06 08:56
Стали известны сроки восстановления защитника «Реала» Лукаса
2023.01.13 14:39
Фото
Модрич – Винисиусу о промахе в полупустые ворота: «Ты отдал очень плохой пас!»
2022.11.11 09:29
Каземиро и Васкес пропустят матч «Реала» с «Гранадой» из-за болезни
2022.02.06 18:36
1
Фото
Васкес продлил контракт с «Реалом» до 2024 года
2021.06.03 14:44
1
Marca: «Реал» согласовал новый контракт с Васкесом
2021.06.01 18:40
1
Васкес выбыл до конца сезона. В июне у него истекает контракт с «Реалом»
2021.04.11 17:15
4
«Бавария» ведет переговоры с Лукасом Васкесом. Летом у него истекает контракт с «Реалом»
2021.03.24 11:42
1
2
3
Главные новости
Фото
10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
2
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
3
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
7
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
8
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
5
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
47
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
8
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+