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  • Васкес – о выходе «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов: «Мы были лучше»

Васкес – о выходе «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов: «Мы были лучше»

Сегодня, 09:24
3

Защитник «Реала» Лукас Васкес подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1, по пенальти 4:2). В первой игре «сливочные» победили со счетом 2:1.

«Единственное, что сегодня имело значение – пройти дальше. Мы были лучше. Вплоть до финального свистка мы демонстрировали абсолютное желание пройти дальше. В жизненно важном матче продемонстрировали жажду победы. У нас отличная ситуация в Ла Лиге, а теперь мы и в четвертьфинале Лиги чемпионов», – сказал Васкес.

  • В 1/4 финала «Реал» сыграет с «Арсеналом».
  • В Примере «Мадрид» идет 2-м с 57 очками после 27 матчей.

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Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Реал Атлетико Васкес Лукас
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Комментарии (3)
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MANCHESTER_RED_MAN
1741851765
Судья петух не засчитал гол в пенальти Не бывает такого второго касания Перебить бы дал Протащил среал
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яцык
1741853746
Никакой скромности.Ты лучший пенальти запорол и еще квакаеш.Прошли на тоненького.Арсенал вам очко порвет.Для Барсы не достанетесь.
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Cubinec1989
1741854009
Вы так то проиграли. Но в серии пенальти вам повезло
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