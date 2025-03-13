Васкес – о выходе «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов: «Мы были лучше»

Защитник «Реала» Лукас Васкес подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1, по пенальти 4:2). В первой игре «сливочные» победили со счетом 2:1.
«Единственное, что сегодня имело значение – пройти дальше. Мы были лучше. Вплоть до финального свистка мы демонстрировали абсолютное желание пройти дальше. В жизненно важном матче продемонстрировали жажду победы. У нас отличная ситуация в Ла Лиге, а теперь мы и в четвертьфинале Лиги чемпионов», – сказал Васкес.
- В 1/4 финала «Реал» сыграет с «Арсеналом».
- В Примере «Мадрид» идет 2-м с 57 очками после 27 матчей.
Источник: официальный сайт УЕФА