В «Реале» думали о четырех вариантах замены травмированного Карвахаля

«Реалу» не удается решить проблему с правым флангом обороны после разрыва крестов Дани Карвахаля.

В клубе думали о четырех вариантах замены травмированного воспитанника, но с их реализацией возникли трудности:

использование Лукаса Васкеса – неубедительная игра, результативные ошибки;

использование Эдера Милитао – не смог проявить себя справа даже на тренировках;

покупка зимой Трента Александера-Арнольда – «Ливерпуль» не хочет его продавать;

перевод 17-летнего Хесуса Фортеа – от этого варианта отказались, чтобы не мешать ему развиваться в молодежной команде.

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