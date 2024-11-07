В «Реале» думали о четырех вариантах замены травмированного Карвахаля

«Реалу» не удается решить проблему с правым флангом обороны после разрыва крестов Дани Карвахаля.
В клубе думали о четырех вариантах замены травмированного воспитанника, но с их реализацией возникли трудности:
- использование Лукаса Васкеса – неубедительная игра, результативные ошибки;
- использование Эдера Милитао – не смог проявить себя справа даже на тренировках;
- покупка зимой Трента Александера-Арнольда – «Ливерпуль» не хочет его продавать;
- перевод 17-летнего Хесуса Фортеа – от этого варианта отказались, чтобы не мешать ему развиваться в молодежной команде.
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