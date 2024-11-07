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    • В «Реале» думали о четырех вариантах замены травмированного Карвахаля

    В «Реале» думали о четырех вариантах замены травмированного Карвахаля

    «Реалу» не удается решить проблему с правым флангом обороны после разрыва крестов Дани Карвахаля.

    В клубе думали о четырех вариантах замены травмированного воспитанника, но с их реализацией возникли трудности:

    • использование Лукаса Васкеса – неубедительная игра, результативные ошибки;
    • использование Эдера Милитао – не смог проявить себя справа даже на тренировках;
    • покупка зимой Трента Александера-Арнольда – «Ливерпуль» не хочет его продавать;
    • перевод 17-летнего Хесуса Фортеа – от этого варианта отказались, чтобы не мешать ему развиваться в молодежной команде.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Marca

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    07.11.2024 12:12
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    Комментарии (2)
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    Октавиус
    1730971106
    Раздражает позиция Реала по молодежи!!! Почему у Барселоны 17-летние Ямаль и Кубарси разрывают, а мы все чего-то ждем... А потом аренды, аренды и годам к 25 трансфер в середняк... ну если сейчас такая жопа с правым флангом, то почему не попробовать молодого? Хотя о чем это я, даже Эндрика с Гюлером умудряются мариновать на лавке, пока отдувается 39-летний Модрич или беспонтовый Мбаппе
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    zigbert
    1730984781
    Отсутствие Карвахаля стало проблемой для Реала.
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