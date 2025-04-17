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  • Защитник «Реала» оценил игру «Арсенала»: «Они вышли защищаться, ничего не создали в первом тайме»

Защитник «Реала» оценил игру «Арсенала»: «Они вышли защищаться, ничего не создали в первом тайме»

Сегодня, 09:11
1

Защитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал исход ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2) в Мадриде.

«Тяжелый момент. Думаю, мы сегодня пытались. Это была непростая игра. У нас было не так много моментов, как хотелось бы. Но мы не потеряли лицо.

Нам не хватало четкости и терпения. Они вышли защищаться, играть свою роль. В первом тайме они почти ничего не создали. Во втором, когда команда отдала все силы, они добились победы.

Ответственность за результат одинакова, как когда мы выигрываем, так и когда проигрываем. Это часть футбола. Мы всегда отдаем себя полностью, прикладываем все силы. Спасибо за созданную вами атмосферу. «Реал Мадрид» всегда возвращается.

Сезон еще продолжается. Команда сплочена и стремится достичь того, что осталось», – сказал Васкес.

  • В 1-м тайме «Реал» не нанес ни одного удара в створ ворот «Арсенала».
  • Гол у «Реала» забил Винисиус на 67-й минуте. У «Арсенала» отличились Букайо Сака на 65-й и Габриэль Мартинелли на 90+3-й.
  • В первом матче лондонцы победили со счетом 3:0.
  • «Реал» не вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2019/20.

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Источник: As
Лига чемпионов Арсенал Реал Васкес Лукас
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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1744871951
В этом матче Арсеналу ничего не надо было создавать - всё, что надо, они создали в первой игре на родном стадионе при родных болельщиках. """
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