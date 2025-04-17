Защитник «Реала» оценил игру «Арсенала»: «Они вышли защищаться, ничего не создали в первом тайме»

Защитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал исход ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2) в Мадриде.

«Тяжелый момент. Думаю, мы сегодня пытались. Это была непростая игра. У нас было не так много моментов, как хотелось бы. Но мы не потеряли лицо.

Нам не хватало четкости и терпения. Они вышли защищаться, играть свою роль. В первом тайме они почти ничего не создали. Во втором, когда команда отдала все силы, они добились победы.

Ответственность за результат одинакова, как когда мы выигрываем, так и когда проигрываем. Это часть футбола. Мы всегда отдаем себя полностью, прикладываем все силы. Спасибо за созданную вами атмосферу. «Реал Мадрид» всегда возвращается.

Сезон еще продолжается. Команда сплочена и стремится достичь того, что осталось», – сказал Васкес.