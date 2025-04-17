Защитник «Реала» оценил игру «Арсенала»: «Они вышли защищаться, ничего не создали в первом тайме»

Защитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал исход ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2) в Мадриде.
«Тяжелый момент. Думаю, мы сегодня пытались. Это была непростая игра. У нас было не так много моментов, как хотелось бы. Но мы не потеряли лицо.
Нам не хватало четкости и терпения. Они вышли защищаться, играть свою роль. В первом тайме они почти ничего не создали. Во втором, когда команда отдала все силы, они добились победы.
Ответственность за результат одинакова, как когда мы выигрываем, так и когда проигрываем. Это часть футбола. Мы всегда отдаем себя полностью, прикладываем все силы. Спасибо за созданную вами атмосферу. «Реал Мадрид» всегда возвращается.
Сезон еще продолжается. Команда сплочена и стремится достичь того, что осталось», – сказал Васкес.
- В 1-м тайме «Реал» не нанес ни одного удара в створ ворот «Арсенала».
- Гол у «Реала» забил Винисиус на 67-й минуте. У «Арсенала» отличились Букайо Сака на 65-й и Габриэль Мартинелли на 90+3-й.
- В первом матче лондонцы победили со счетом 3:0.
- «Реал» не вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2019/20.