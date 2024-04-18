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    • Давиде Анчелотти объяснил выбор игроков на серию пенальти с «Манчестер Сити»

    Давиде Анчелотти объяснил выбор игроков на серию пенальти с «Манчестер Сити»

    Давиде Анчелотти, сын и помощник главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, прокомментировал выбор игроков команды на серию пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти).

    «Когда оставалось четыре или пять минут до конца, я начал думать. Джуд [Беллингем] – хороший исполнитель пенальти, Лука [Модрич] – хороший исполнитель, Лукас [Васкес] – очень хороший исполнитель. У Начо есть опыт и характер, и на тренировках мы видели, как он исполняет пенальти. А Антонио [Рюдигер] – игрок с яйцами.

    Федерико [Вальверде] должен был быть пятым бьющим, но он сказал мне, что очень устал, и он действительно был мертв, поэтому мы решили, что бить будет Рюдигер. Решение о пенальтистах принимает тренерский штаб», – сказал Давиде Анчелотти.

    • Первый матч между командами в Мадриде закончился со счетом 3:3.
    • В 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией».

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    Источник: Mundo Deportivo

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