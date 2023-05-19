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    • 10 игроков могут летом покинуть «Реал», еще 4 футболиста уйдут в 2024 году

    10 игроков могут летом покинуть «Реал», еще 4 футболиста уйдут в 2024 году

    Президент «Реала» Флорентино Перес задумался о глобальной чистке состава.

    Уже летом 2023 года мадридский клуб могут покинуть до десяти футболистов:

    По окончании сезона-2023/24 «Реал», вероятно, завершит сотрудничество еще с четырьмя игроками:

    Также не исключено, что Карло Анчелотти все-таки уволят в ближайшее время и не дадут отработать контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17524

      Garrincha58 19 минут назад

      не понятно что там делают Мариано Диас Азар Лукас Васкес Ферлан Менди вообще почти не играют особенно Азар он хоть за сколько лет 10 матчей сыграл

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      Рейтинг: +25082

      bset 1 час назад

      Из первой десятки разве что Лунина жалко. И то мог бы сам подумать, что под Куртуа у него шансов немного.

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