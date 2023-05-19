10 игроков могут летом покинуть «Реал», еще 4 футболиста уйдут в 2024 году

Президент «Реала» Флорентино Перес задумался о глобальной чистке состава.
Уже летом 2023 года мадридский клуб могут покинуть до десяти футболистов:
- Андрей Лунин
- Хесус Вальехо
- Начо Фернандес
- Альваро Одриосола
- Лукас Васкес
- Ферлан Менди
- Даниэль Себальос
- Марко Асенсио
- Эден Азар
- Мариано Диас
По окончании сезона-2023/24 «Реал», вероятно, завершит сотрудничество еще с четырьмя игроками:
Также не исключено, что Карло Анчелотти все-таки уволят в ближайшее время и не дадут отработать контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.
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Источник: Sport.es