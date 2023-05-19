10 игроков могут летом покинуть «Реал», еще 4 футболиста уйдут в 2024 году

Президент «Реала» Флорентино Перес задумался о глобальной чистке состава.

Уже летом 2023 года мадридский клуб могут покинуть до десяти футболистов:

По окончании сезона-2023/24 «Реал», вероятно, завершит сотрудничество еще с четырьмя игроками:

Также не исключено, что Карло Анчелотти все-таки уволят в ближайшее время и не дадут отработать контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.

Финальные матчи сезона уже совсем близко: предскажите исходы и сорвите куш!