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Команды
Алавес
Мариано Диас
€ 300 тыс
Мариано Диас
Алавес
1 августа 1993 (33), Барселона
#9 | Нападающий
180 см | 73 кг
Доминиканская Республика | Испания
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Фото
Мариано нашел новую команду после ухода из «Реала»
2023.09.02 09:18
Фото
В «Реале» попрощались с Бензема, Азаром, Асенсио и Мариано – их качали на руках
2023.06.05 09:59
2
«Реал» объявил об уходе форварда
2023.06.03 18:37
1
10 игроков могут летом покинуть «Реал», еще 4 футболиста уйдут в 2024 году
2023.05.19 18:45
1
Три действующих футболиста провели за «Реал» меньше игрового времени в этом сезоне, чем Каземиро. Бразилец покинул клуб в августе
2023.03.04 08:55
4
Два футболиста «Реала» бесплатно уйдут из клуба летом
2022.09.27 13:14
«Реал» готов отпустить в «Атлетико» своего форварда
2022.09.19 14:37
3
Анчелотти хочет избавиться от двух игроков «Реала»
2022.08.03 17:50
Мариано намерен покинуть «Реал», но при одном условии
2022.06.25 15:52
«Реал» разочаровался в Йовиче и Мариано. Клуб рассматривает вместо них двух форвардов
2022.06.12 21:53
«Реал» летом могут покинуть девять футболистов
2022.03.25 13:25
3
«Реал» хочет продать пять футболистов и купить опорника «Монако» Чуамени
2022.03.18 09:27
Азар, Бэйл, Иско, Марсело, Мариано и Вальехо не захотели покидать «Реал» зимой
2022.01.29 10:52
1
«Реал» не отпустит Йовича зимой из-за травм Бензема и Диаса (Marca)
2022.01.26 01:01
Форвард «Реала» Диас сломал нос в матче с «Эльче». Ему потребуется операция
2021.10.31 12:22
1
«Реал» выставит на трансфер Иско, Бэйла, Йовича и еще минимум трех футболистов
2021.04.16 12:35
6
«Реал» остался без центрфорвардов после травмы Диаса. Игроки мадридцев получили 42 повреждения за сезон
2021.03.05 09:57
Goal: «Реал» собирается зимой купить Холанда и Камавинга
2020.11.12 10:15
5
«Реал» сообщил о заражении Мариано Диаса коронавирусом
2020.07.28 15:15
1
«Реал» готов предложить за Погба четырех игроков
2020.05.28 15:16
2
«Реал» рассчитывает заработать 120 миллионов на продаже футболистов
2020.04.20 00:48
3
AS: «Реал» летом планирует продать четыре-пять игроков
2020.03.28 13:14
1
Мариано – автор самого быстрого гола в класико после выхода на замену в XXI веке
2020.03.02 07:35
Мариано Диас забил «Барселоне» спустя 30 секунд после выхода на замену
2020.03.02 01:25
1
Примера. «Реал» победил «Барселону» и вышел на первое место ⚡
2020.03.02 00:51
40
O Jogo: «Бенфика» хочет купить Мариано, «Реал» требует 20 миллионов
2020.01.14 22:55
2
AS: «Реал» не будет покупать игроков зимой. Мариано и Браим покинут клуб
2020.01.03 13:56
4
«Лион» заинтересован в возвращении Мариано из «Реала»
2019.12.31 14:54
1
The Sun: «Реал» предложит обменять Погба на Хамеса и Мариано с доплатой
2019.11.28 22:33
10
Журналист Скира: «Реал» отклонил 30-миллионное предложение «Монако» по Мариано
2019.08.20 22:23
3
1
2
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Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
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