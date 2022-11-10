Мариано Диас - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Мариано
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Мариано
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.03.2023
|Был в запасе
|Реал
|0:1
|Барселона
|Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|15.02.2023
|78' - 90'
|Реал
|4:0
|Эльче
|Испания. Примера, 21 тур
|83'
|11.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|08.02.2023
|90' - 90'
|Аль-Ахли
|1:4
|Реал
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|05.02.2023
|71' - 90'
|Мальорка
|1:0
|Реал
|Испания. Примера, 20 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|15.02.2023
|78' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Эльче (Эльче)
|83'
|05.02.2023
|71' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Реал (Мадрид)
|90'
|02.02.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Валенсия (Валенсия)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|07.11.2022
|79' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:2
|Реал (Мадрид)
|30.10.2022
|87' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Жирона (Жирона)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Барселона (Барселона)
|08.10.2022
|89' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|02.10.2022
|86' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Реал (Мадрид)