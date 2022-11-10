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    Мариано Диас - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Мариано
    Фамилия Диас
    Команда Реал
    Состав Основной
    Родной город Барселона
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 августа 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.03.2023 Был в запасе Реал 0:1 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
    25.02.2023 Был в запасе Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    15.02.2023 78' - 90' Реал 4:0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    83'
    11.02.2023 Был в запасе Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    08.02.2023 90' - 90' Аль-Ахли 1:4 Реал Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    05.02.2023 71' - 90' Мальорка 1:0 Реал Испания. Примера, 20 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    15.02.2023 78' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Эльче (Эльче)
    83'
    05.02.2023 71' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Реал (Мадрид)
    90'
    02.02.2023 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    29.01.2023 Был в запасе Реал (Мадрид) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    22.01.2023 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:2 Реал (Мадрид)
    10.11.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    07.11.2022 79' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:2 Реал (Мадрид)
    30.10.2022 87' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Жирона (Жирона)
    16.10.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:1 Барселона (Барселона)
    08.10.2022 89' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Реал (Мадрид)
    02.10.2022 86' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    18.09.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    11.09.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    03.09.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    28.08.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:3 Реал (Мадрид)
    20.08.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 1:4 Реал (Мадрид)
    14.08.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:2 Реал (Мадрид)
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