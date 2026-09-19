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Команды
Алавес
Мариано Диас
Статистика
€ 300 тыс
Мариано Диас - статистика
Алавес
1 августа 1993 (33), Барселона
#9 | Нападающий
180 см | 73 кг
Доминиканская Республика | Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
1' - 65'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
67' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 67'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
1' - 71'
36'
27'
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
54' - 90'
89'
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Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
7
3
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
1' - 65'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
67' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 67'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
1' - 71'
36'
27'
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
54' - 90'
89'
Испания. Примера, 2 тур
Райо Вальекано
1 : 1
20.08.2026
Алавес
62' - 90'
84'
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
3 : 0
15.08.2026
Хетафе
57' - 90'
90'
73, 90'
90'
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