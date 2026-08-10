Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции

Фотограф «Матч ТВ» Дмитрий Челяпин стал жертвой ограбления. Это произошло в Париже на чемпионате Европы по водным видам спорта.

«Отработав соревнования на открытой воде, я пришeл в официальный пресс‑центр турнира. Передал фотографии в Москву, оставил на столе новый фотоаппарат с объективом – и ушeл на обед. А когда вернулся, техники уже не было.

Ущерб оцениваю в 1 млн рублей. Когда я обратился за помощью к сотрудникам пресс‑центра, мне сказали, что охранных видеокамер в помещении нет, и они не несут ответственности за сохранность ценных вещей. И вызывать полицию тоже не будут.

Дали адрес полицейского участка, и когда я туда пришeл, то там сказали, что работают в субботу только до шести часов вечера. Заявление приняли в воскресенье лишь с третьего раза, причем полицейский сказал, что шанс найти технику равен одному проценту.

Я работал на многих турнирах, но никогда не сталкивался с тем, что в официальном пресс‑центре тебя могут так обокрасть.

Организаторы турнира обещали сделать рассылку по журналистам, если они видели мой фотоаппарат – но не сделали даже этого», – сообщил россиянин.