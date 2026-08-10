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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции

10 августа, 16:47
14

Фотограф «Матч ТВ» Дмитрий Челяпин стал жертвой ограбления. Это произошло в Париже на чемпионате Европы по водным видам спорта.

«Отработав соревнования на открытой воде, я пришeл в официальный пресс‑центр турнира. Передал фотографии в Москву, оставил на столе новый фотоаппарат с объективом – и ушeл на обед. А когда вернулся, техники уже не было.

Ущерб оцениваю в 1 млн рублей. Когда я обратился за помощью к сотрудникам пресс‑центра, мне сказали, что охранных видеокамер в помещении нет, и они не несут ответственности за сохранность ценных вещей. И вызывать полицию тоже не будут.

Дали адрес полицейского участка, и когда я туда пришeл, то там сказали, что работают в субботу только до шести часов вечера. Заявление приняли в воскресенье лишь с третьего раза, причем полицейский сказал, что шанс найти технику равен одному проценту.

Я работал на многих турнирах, но никогда не сталкивался с тем, что в официальном пресс‑центре тебя могут так обокрасть.

Организаторы турнира обещали сделать рассылку по журналистам, если они видели мой фотоаппарат – но не сделали даже этого», – сообщил россиянин.

  • «Матч ТВ» – главный спортивный холдинг России.
  • Он основан в 2015 году.
  • Название придумал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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1786371852
Встань на колени и покайся, что оклеветал прекрасную Францию! В Явропе можно безопасно оставлять даже кошелёк, набитый еврейками.А если украли, то "тут был русский".
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...уефан
1786373272
...тебе, какая курва туда командировку оформила!? Вот, в чём вопрос!... Ещё и фотоаппарат толкнул, кому-то втихую... Вполне там хватило бы и человека при команде с телефоном...
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subbotaspartak
1786374688
Дерзко обокрали? Тупо спёрли.
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сапёр 75
1786376083
Ты бы ещё свой паспорт и наличку бы положил рядом с фотоаппаратом , а потом бы на обед сходил ))
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NewLife
1786376910
Почему то мне этого дурака из срач тв не жалко😬
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k611
1786377016
Не оставляй. В Европе мошенников хватает
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BRO_football
1786377295
А фотограф умом не блещет. Элементарных правил не знает! В любой стране в общественном месте оставлять технику без присмотра опасно.
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Давид59
1786384019
Его вообще не обворовывали. Оставил камеру и ушёл. Смех, чего тут дерзкого?
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DMитрий
1786388607
А чего это бомбардир начал "водяные" новости публиковать? На стрельбе из лука, случаем, никто, ни в кого не воткнул чего-либо!?
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