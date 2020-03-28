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    AS: «Реал» летом планирует продать четыре-пять игроков

    «Реал» намерен провести чистку состава во время летнего трансферного окна.

    По информации AS, по окончании сезона мадридский клуб готов расстаться с четырьмя-пятью футболистами.

    Приоритет – продажа Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса.

    Также могут уйти из команды Лука Модрич, Начо, Марсело и Браим Диас.

    Кроме того, не исключена покупка летом нового форварда.Если это произойдет, то под вопросом окажется будущее на «Сантьяго Бернабеу» Луки Йовича.

    Источник: AS

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    28.03.2020 13:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 28 марта 2020, 23:59

      ЕСЛИ уйдут Гарет Бэйл, ЛУКА МОДРИЧ, МАРСЕЛО и Начо то в этом хорошего МАЛО!!!ЧЕМ ОНИ НЕ УГОДИЛИ ЛЫСОМУ СЛОЖНО СКАЗАТЬ!!??? ЭТО МОЕ МНЕНИЕ!!!!

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