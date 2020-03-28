AS: «Реал» летом планирует продать четыре-пять игроков

«Реал» намерен провести чистку состава во время летнего трансферного окна.

По информации AS, по окончании сезона мадридский клуб готов расстаться с четырьмя-пятью футболистами.

Приоритет – продажа Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса.

Также могут уйти из команды Лука Модрич, Начо, Марсело и Браим Диас.

Кроме того, не исключена покупка летом нового форварда.Если это произойдет, то под вопросом окажется будущее на «Сантьяго Бернабеу» Луки Йовича.