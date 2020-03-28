AS: «Реал» летом планирует продать четыре-пять игроков

ЕСЛИ уйдут Гарет Бэйл, ЛУКА МОДРИЧ, МАРСЕЛО и Начо то в этом хорошего МАЛО!!!ЧЕМ ОНИ НЕ УГОДИЛИ ЛЫСОМУ СЛОЖНО СКАЗАТЬ!!??? ЭТО МОЕ МНЕНИЕ!!!!
«Реал» намерен провести чистку состава во время летнего трансферного окна.
По информации AS, по окончании сезона мадридский клуб готов расстаться с четырьмя-пятью футболистами.
Приоритет – продажа Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса.
Также могут уйти из команды Лука Модрич, Начо, Марсело и Браим Диас.
Кроме того, не исключена покупка летом нового форварда.Если это произойдет, то под вопросом окажется будущее на «Сантьяго Бернабеу» Луки Йовича.