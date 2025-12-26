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Марсело
Марсело
Завершил карьеру
12 мая 1988 (38), Рио-де-Жанейро
#12 | Защитник
174 см | 73 кг
Бразилия | Испания
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Публикации
Круговой: «Мой кумир закончил карьеру»
7 февраля
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Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
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Сын Марсело подписал первый профессиональный договор с «Реалом»
27 января
Марсело назвал самых сложных соперников в карьере
2025.12.26 14:14
Марсело назвал игрока «Барселоны», которого забрал бы в «Реал»
2025.12.19 17:25
1
Жесткая провокация Пике в адрес «Реала»
2025.11.02 17:03
2
Марсело объяснил завершение карьеры
2025.02.13 10:26
Фото
«Реал» на «Бернабеу» трогательно проводил Марсело из футбола
2025.02.08 23:13
1
Реакция Неймара на завершение карьеры Марсело
2025.02.07 13:48
Роналду обратился к Марсело по случаю его ухода из футбола
2025.02.06 19:24
2
Марсело объявил о завершении карьеры
2025.02.06 14:50
Лучшие игроки «Реала» в 21-м веке по версии Goal
2024.11.04 19:40
4
Марсело покинул родной клуб
2024.11.03 11:05
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
2024.09.19 22:00
Куртуа составил лучшую команду в истории футбола
2024.09.19 14:20
7
Фото
«Реал» продлил контракт с сыном Марсело
2024.05.02 17:07
Символическая сборная Марсело из его экс-партнеров по команде
2024.04.03 01:00
Фото
Символическая сборная «Реала» в 21-м веке по версии Ла Лиги
2024.01.18 00:37
1
Фото
Марсело посетил «Реал» перед Суперкубком Испании
2024.01.08 19:12
Марсело выделил главный трофей в клубной карьере – это не ЛЧ
2023.11.05 13:41
«Флуминенсе» с Марсело и Мело впервые выиграл Кубок Либертадорес
2023.11.05 02:00
Видео
Марсело узнал срок дисквалификации за нанесение чудовищной травмы сопернику
2023.08.11 10:46
Видео
Чудовищная травма в Кубке Либертадорес: Марсело сломал ногу сопернику и заплакал
2023.08.02 10:54
2
Фото
Роналду составил символическую сборную из бывших одноклубников
2023.04.18 18:56
11
Газзаев назвал самый обидный срыв трансфера в ЦСКА: «Через два дня игрока забрал «Реал»
2023.03.31 13:00
6
Марсело назвал самого сложного соперника в карьере
2023.03.26 17:51
Фото
Экс-защитник «Реала» Марсело вернулся во «Флуминенсе» спустя 16 лет
2023.02.24 18:30
Марсело покинул «Олимпиакос» после пяти месяцев в клубе
2023.02.18 18:53
Марсело близок к уходу из «Олимпиакоса». Он перешел в клуб в сентябре
2023.02.18 11:53
Марсело и Роналду могут воссоединиться в «Аль-Насре»
2023.01.22 09:48
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