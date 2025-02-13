Марсело объяснил завершение карьеры

Бывший защитник «Реала», «Флуминенсе», «Олимпиакоса» и сборной Бразилии Марсело рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.
«Я сделал все, что должен был сделать в футболе, слава богу. У меня не было серьезных травм, я играл в лучшей команде мира, у меня были лучшие партнеры по команде. Я кое-что выиграл, но приходит время, когда нужны новые вызовы. Я не устал от футбола, но мне хотелось заниматься чем-то еще.
Я всегда играл в футбол с удовольствием, а не с ответственностью. Я всегда воспринимал его как развлечение, но приходит время, когда нужно жить. Я тщательно заботился о себе как о профессионале.
Когда приходит время принимать решение, что ты больше не будешь играть, это тяжело. Первой об этом узнала моя жена. Мне нужно было больше времени проводить с семьей.
Я хочу водить детей в школу, уделять больше времени жене. Теперь у меня есть больше времени, чтобы сидеть в офисе, читать и отправлять электронные письма.
Я хочу заниматься искусством, музыкой, снимать фильмы вместе с женой. Я с детства люблю музыку. Я знаком с несколькими певцами, и мне бы очень хотелось спродюсировать для них песню, сделать бит. Для меня это было бы мечтой», – сказал Марсело в программе El Hormiguero на канале Antena 3.
- 36-летний бразилец объявил об уходе из футбола 6 февраля.
- Марсело 6 раз побеждал в чемпионате Испании, по 5 – в Лиге чемпионов и Суперкубке Испании, 4 раза выиграл клубный ЧМ, 3 – Суперкубок УЕФА, по 2 – в Кубке Испании и чемпионате штата Рио-де-Жанейро, по 1 разу выиграл Кубок Либертадорес, Рекопу (Суперкубок) Южной Америки и Трофей Рио.
- Со сборной Бразилии он выиграл Кубок конфедераций-2013. Является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и бронзовым – 2008-го. В 2005-м Марсело выигрывал с бразильской командой ЧМ U-17.