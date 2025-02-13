Марсело объяснил завершение карьеры

Бывший защитник «Реала», «Флуминенсе», «Олимпиакоса» и сборной Бразилии Марсело рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Я сделал все, что должен был сделать в футболе, слава богу. У меня не было серьезных травм, я играл в лучшей команде мира, у меня были лучшие партнеры по команде. Я кое-что выиграл, но приходит время, когда нужны новые вызовы. Я не устал от футбола, но мне хотелось заниматься чем-то еще.

Я всегда играл в футбол с удовольствием, а не с ответственностью. Я всегда воспринимал его как развлечение, но приходит время, когда нужно жить. Я тщательно заботился о себе как о профессионале.

Когда приходит время принимать решение, что ты больше не будешь играть, это тяжело. Первой об этом узнала моя жена. Мне нужно было больше времени проводить с семьей.

Я хочу водить детей в школу, уделять больше времени жене. Теперь у меня есть больше времени, чтобы сидеть в офисе, читать и отправлять электронные письма.

Я хочу заниматься искусством, музыкой, снимать фильмы вместе с женой. Я с детства люблю музыку. Я знаком с несколькими певцами, и мне бы очень хотелось спродюсировать для них песню, сделать бит. Для меня это было бы мечтой», – сказал Марсело в программе El Hormiguero на канале Antena 3.