Круговой: «Мой кумир закончил карьеру»

Вчера, 23:37

Фланговый защитник ЦСКА Данил Круговой признался, что не нашел для себя нового кумира после Марсело.

– Ты говорил, что твой кумир – Марсело, но он закончил. За кем ты сейчас следишь?

– Сейчас пока что ни за кем. Вообще футбол мало смотрю на данный момент. Только какие-то грандиозные матчи – финалы, полуфиналы.

Прямо кумира нет, потому что кумир один. К сожалению, он закончил [карьеру].

  • Марсело выступал за «Реал» с 2007 по 2022 год.
  • Он выиграл с мадридцами 25 трофеев.
  • Бразилец объявил о завершении карьеры год назад – 6 февраля 2025-го.

Еще по теме:
Круговой ответил, чем ЦСКА отличается от других клубов
Баринов продолжает «щемить» Кругового в ЦСКА 4
«Ты че, пьяный?!»: Баринову не понравились слова Кругового 16
Источник: CSKA TV
Россия. Премьер-лига ЦСКА Марсело Круговой Данил
