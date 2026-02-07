Круговой: «Мой кумир закончил карьеру»

Фланговый защитник ЦСКА Данил Круговой признался, что не нашел для себя нового кумира после Марсело.

– Ты говорил, что твой кумир – Марсело, но он закончил. За кем ты сейчас следишь?

– Сейчас пока что ни за кем. Вообще футбол мало смотрю на данный момент. Только какие-то грандиозные матчи – финалы, полуфиналы.

Прямо кумира нет, потому что кумир один. К сожалению, он закончил [карьеру].