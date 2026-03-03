В клубе РПЛ не платят зарплату

Футболисты «Крыльев Советов» уже два месяца не получают зарплату.

В январе и феврале деньги также не получили сотрудники клуба и работники базы самарской команды.

«Причина в том, что до «Крыльев Советов» до сих пор не дошли бюджетные субсидии. Последней выплатой стал аванс за январь. Если задержка зарплаты превысит три месяца, работники самарского клуба смогут обратиться в Палату по разрешению споров РФС.

Совсем недавно «Крылья Советов» находились на грани банкротства. В феврале весь долг перед компанией «РТ-Капитал» был погашен, однако, по сообщениям СМИ, в марте дочерняя структура «Ростеха» направила новый иск с требованием взыскать с клуба ещe 146 миллионов рублей», – написал источник.