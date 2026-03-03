Быстров сказал, что его разочаровало в матче «Сочи» – «Спартак»

Владимир Быстров поделился впечатлениями от игры 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком».
- Красно-белые на выезде победили со счетом 3:2.
- Авторы голов – Эсекьель Барко, Александр Солдатенков, Маркиньос, Пабло Солари и Владимир Ильин.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Эта встреча стала дебютной для тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в РПЛ.
«Главное, что команда набрала три очка, в атаке действовали неплохо, но всe равно пропустили. Честно говоря, очень разочаровал «Сочи»: играя дома в такой футбол, и неважно, что даже против «Спартака»...
Рассчитывать на три очка не приходилось, да и на одно очко тоже. Всe по делу: «Спартак» мог и 8:1 выиграть, забей все свои моменты.
Какие разговоры могут быть про чемпионство? Все лидеры взяли свои очки! Всe зависит не от «Спартака», а от «Краснодара» и «Зенита». Говорить про шансы на успех при новом тренере рано, пока что чего-то грандиозного я не увидел», – сказал Быстров.
Источник: «Советский спорт»