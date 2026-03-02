«Спартак» в гостевом матче обыграл «Сочи» в рамках 19 тура чемпионата России, итоговый счет 3:2.

На 23-й минуте «Спартак» вышел вперед: Барко реализовал пенальти.

В середине второго тайма «Сочи» отыгрался. После подачи со стандарта Солдатенков выиграл борьбу в штрафной и головой переправил мяч в сетку ворот «Спартака».

Второй гол «Спартака» пришелся на концовку матча. Маркиньос получил мяч у линии штрафной и мощным точным ударом в ближний угол застал врасплох вратаря хозяев.

Третий гол забил Пабло Солари, замкнув прострел Ливая Гарсии из штрафной.

На 90+10-й минуте Ильин реализовал пенальти, установив окончательный результат матча.

