При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о проблеме при переходе вингера Филиппа Ковальчука из московского клуба в «Герту».
Футболист – сын известного хоккеиста Ильи Ковальчука.
«Есть вопрос с регистрацией перехода сына Ковальчука в «Герту». Это технический момент, [нужно уточнять] у РФС. «Динамо» будет защищать свои интересы», – сказал Пивоваров.
17-летний Филипп Ковальчук родился в США. Он провел 7 матчей за сборную России U16, забил 4 гола, сделал 1 ассист.
- В академии «Динамо» он находился с января 2024-го до ноября 2025 года.
- В этом сезоне он провел за команду «Герты» среди игроков до 17 лет четыре матча во всех турнирах
- Ранее он также играл в академиях «Сан-Паулу», «Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Источник: ТАСС