При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о проблеме при переходе вингера Филиппа Ковальчука из московского клуба в «Герту».

Футболист – сын известного хоккеиста Ильи Ковальчука.

«Есть вопрос с регистрацией перехода сына Ковальчука в «Герту». Это технический момент, [нужно уточнять] у РФС. «Динамо» будет защищать свои интересы», – сказал Пивоваров.

17-летний Филипп Ковальчук родился в США. Он провел 7 матчей за сборную России U16, забил 4 гола, сделал 1 ассист.