Финалиссиму могут отменить из-за военного конфликта на Ближнем Востоке

Матч между сборными Аргентины и Испании в турнире Финалиссима может не состояться.
Решение о том, пройдет ли игра, которая запланирована на 27 марта в Катаре на Национальном стадионе в Лусаиле, будет принято в ближайшие дни. Высока вероятность того, что она будет отменена из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.
ФИФА утверждает, что никакого решения, кроме заявления Катара о временной приостановке всех спортивных мероприятий, пока не принято.
Турнир организуют континентальные федерации футбола – УЕФА и КОНМЕБОЛ.
- Турнир был возрожден в 2022 году. Тогда Аргентина победила Италию со счетом 3:0 на стадионе «Уэмбли».
- Аргентина – победитель Кубка Америки-2024, Испания – чемпион Европы-2024.
Источник: страница Гастона Эдула в соцсети X