Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Финалиссиму могут отменить из-за военного конфликта на Ближнем Востоке

Финалиссиму могут отменить из-за военного конфликта на Ближнем Востоке

2 марта, 11:30
7

Матч между сборными Аргентины и Испании в турнире Финалиссима может не состояться.

Решение о том, пройдет ли игра, которая запланирована на 27 марта в Катаре на Национальном стадионе в Лусаиле, будет принято в ближайшие дни. Высока вероятность того, что она будет отменена из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

ФИФА утверждает, что никакого решения, кроме заявления Катара о временной приостановке всех спортивных мероприятий, пока не принято.

Турнир организуют континентальные федерации футбола – УЕФА и КОНМЕБОЛ.

  • Турнир был возрожден в 2022 году. Тогда Аргентина победила Италию со счетом 3:0 на стадионе «Уэмбли».
  • Аргентина – победитель Кубка Америки-2024, Испания – чемпион Европы-2024.

Еще по теме:
В УЕФА высказались о возможном переносе Финалиссимы из-за конфликта на Ближнем Востоке 5
Винисиус назвал фаворитов ЧМ-2026
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом 7
Источник: страница Гастона Эдула в соцсети X
Товарищеские матчи. Сборные Аргентина Испания
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1772441767
Все должны отменить, лишить США и Израиль членства в ФИФА на 5 лет и вернуть Россию)))
Ответить
R_a_i_n
1772443036
Лучше бы пиндосам чм отменили.
Ответить
СильныйМозг
1772444268
Израиль не исключили, америкосам не отменили ЧМ. Я так полагаю, что американо-жидовский салат в Иране, тоже останется без внимания.
Ответить
Император 1
1772447538
Читерской Испании там вообще быть не должно!
Ответить
TOMSON
1772459606
Бабки важнее всего. Пусть там все полыхает, но матч должен состоятся.
Ответить
Главные новости
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
13
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
10
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
109
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Все новости
Все новости
В УЕФА высказались о возможном переносе Финалиссимы из-за конфликта на Ближнем Востоке
5 марта
5
Гватемала назвала условие для матча со сборной России
4 марта
19
ВидеоФутболистки сборной Ирана отказались петь гимн перед матчем Кубка Азии
3 марта
2
Финалиссиму могут отменить из-за военного конфликта на Ближнем Востоке
2 марта
7
Реакция Мостового на матч России с Никарагуа
27 февраля
ФотоОбъявлен второй соперник России по товарищеским матчам в марте
27 февраля
8
ФотоРоссия сыграет со сборной со 131-го места в рейтинге ФИФА
27 февраля
27
Стал известен потенциальный соперник сборной России в июне
26 февраля
4
Гондурас отказался от матча со сборной России: известна причина
25 февраля
20
Сборная с 99-го места в рейтинге ФИФА готова сыграть с Россией
24 февраля
2
Участник ЧМ-2026 готов в июне сыграть со сборной России
23 февраля
РФС пригласил сыграть с Россией еще одну африканскую сборную
19 февраля
6
Канчельскис: «Говорили, что договариваемся с сильными сборными из Южной Америки, а играем с Мали»
19 февраля
3
Четвертьфиналист Кубка Африки подтвердил, что сыграет с Россией
18 февраля
Тренер сборной Мали – о матче с Россией: «Я пока не уверен»
17 февраля
В сборной Мали назвали условие для проведения матча с Россией
17 февраля
2
Сборная Египта не сыграет с Россией: известна причина
17 февраля
1
У России пока нет официального договора на матч с Мали
17 февраля
2
Гватемала отказалась от матча с Россией
17 февраля
11
Подтвержден первый матч сборной России в марте
16 февраля
2
РФС вернется к вопросу о переходе в Азию
16 февраля
41
Россия в марте сыграет со сборными из топ-100 рейтинга ФИФА
16 февраля
3
Хайкин объяснил, почему не играет за сборную России
16 февраля
4
ФотоВ сборную России могут переманить футболиста из Туниса
3 февраля
5
Министр спорта Украины прокомментировал высказывания Инфантино
3 февраля
11
Хиддинк высказался о возможном возвращении России на международные турниры
3 февраля
2
103-я сборная мира готова сыграть с Россией в июне
29 января
5
Дзюба спрогнозировал, что ждет сборную России после допуска от ФИФА
20 января
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 