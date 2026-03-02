Финалиссиму могут отменить из-за военного конфликта на Ближнем Востоке

Матч между сборными Аргентины и Испании в турнире Финалиссима может не состояться.

Решение о том, пройдет ли игра, которая запланирована на 27 марта в Катаре на Национальном стадионе в Лусаиле, будет принято в ближайшие дни. Высока вероятность того, что она будет отменена из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

ФИФА утверждает, что никакого решения, кроме заявления Катара о временной приостановке всех спортивных мероприятий, пока не принято.

Турнир организуют континентальные федерации футбола – УЕФА и КОНМЕБОЛ.