В Сомали оценили уровень сборной России

Менеджер сборной Сомали Али Саид высказался о возможности сыграть товарищеский матч с Россией.

«Россия и Сомали как никогда имеют очень крепкие и дружеские отношения. Поэтому наша федерация хотела бы заключить отношения с РФС и вместе развивать футбол в наших странах.

Наша федерация имеет соглашения с разными футбольными союзами в Африке, и хотела бы выйти на другой континент. Мы считаем российскую команду одной из самых сильнейших, и мы были бы рады такому сотрудничеству», – сказал Саид.

Россия занимает в рейтинге ФИФА 33-е место, Сомали – 200-е.