В Сомали оценили уровень сборной России

6 января, 14:53

Менеджер сборной Сомали Али Саид высказался о возможности сыграть товарищеский матч с Россией.

«Россия и Сомали как никогда имеют очень крепкие и дружеские отношения. Поэтому наша федерация хотела бы заключить отношения с РФС и вместе развивать футбол в наших странах.

Наша федерация имеет соглашения с разными футбольными союзами в Африке, и хотела бы выйти на другой континент. Мы считаем российскую команду одной из самых сильнейших, и мы были бы рады такому сотрудничеству», – сказал Саид.

Россия занимает в рейтинге ФИФА 33-е место, Сомали – 200-е.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу и Чили.

Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Сомали Россия
