Четвертьфиналист Кубка Африки подтвердил, что сыграет с Россией

Пресс-служба Федерации футбола Мали сообщила о договоренности с РФС насчет проведения товарищеской встречи в марте. «Нам подтвердили, что матч состоится 27 марта в России. У нас еще нет названия города, где состоится игра», – сказали в малийской федерации. Ранее стало известно, что Россия примет Мали в Краснодаре. Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.

В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА.

Второй потенциальный соперник россиян в марте – Гватемала.