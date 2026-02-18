Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Четвертьфиналист Кубка Африки подтвердил, что сыграет с Россией

Четвертьфиналист Кубка Африки подтвердил, что сыграет с Россией

Сегодня, 14:50

Пресс-служба Федерации футбола Мали сообщила о договоренности с РФС насчет проведения товарищеской встречи в марте.

«Нам подтвердили, что матч состоится 27 марта в России. У нас еще нет названия города, где состоится игра», – сказали в малийской федерации.

Ранее стало известно, что Россия примет Мали в Краснодаре.

  • Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА.
  • Второй потенциальный соперник россиян в марте – Гватемала.

Еще по теме:
Бубнов высказался о матчах сборной России с Мали и Гватемалой 2
Тренер сборной Мали – о матче с Россией: «Я пока не уверен»
Быстров одним словом описал соперников сборной России в марте
Источник: ТАСС
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Мали Россия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ловчев мог возглавить «Спартак» вместо Романцева
19:01
«Спартаку» предложили назначить итальянского тренера с 6 чемпионствами
17:59
12
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Ростов» – 3:1
17:51
Игроку «Бенфики» грозит 10-матчевая дисквалификация за слова о Винисиусе
17:41
3
Орлов рассказал, как Захаряна не взяли в «Зенит»
17:29
1
ВидеоБаринов забил дебютный гол за ЦСКА, у Козлова первый ассист
17:17
Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»
16:54
7
Газзаев одним словом описал мартовского соперника сборной России
16:39
Фото«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
16:29
2
Бубнов объяснил, зачем «Краснодар» купил Боселли
16:15
1
Все новости
Все новости
Четвертьфиналист Кубка Африки подтвердил, что сыграет с Россией
14:50
Тренер сборной Мали – о матче с Россией: «Я пока не уверен»
Вчера, 20:34
В сборной Мали назвали условие для проведения матча с Россией
Вчера, 16:59
2
Сборная Египта не сыграет с Россией: известна причина
Вчера, 14:12
1
У России пока нет официального договора на матч с Мали
Вчера, 13:09
2
Гватемала отказалась от матча с Россией
Вчера, 12:03
11
Подтвержден первый матч сборной России в марте
16 февраля
2
РФС вернется к вопросу о переходе в Азию
16 февраля
41
Россия в марте сыграет со сборными из топ-100 рейтинга ФИФА
16 февраля
3
Хайкин объяснил, почему не играет за сборную России
16 февраля
4
ФотоВ сборную России могут переманить футболиста из Туниса
3 февраля
5
Министр спорта Украины прокомментировал высказывания Инфантино
3 февраля
11
Хиддинк высказался о возможном возвращении России на международные турниры
3 февраля
2
103-я сборная мира готова сыграть с Россией в июне
29 января
5
Дзюба спрогнозировал, что ждет сборную России после допуска от ФИФА
20 января
6
Список кандидатов в сборную России на 2026 год
14 января
6
В Сомали оценили уровень сборной России
6 января
Реакция Червиченко на назначение Гончаренко в сборную Беларуси
6 января
1
ФотоГончаренко возглавил сборную после 12 лет работы в РПЛ
6 января
12
ВидеоНовогоднее обращение Карпина
2025.12.30 11:41
3
Аршавин оценил шансы сборной России пройти отбор на ЧМ или Евро
2025.12.30 10:25
4
Карпин назвал число игроков, составляющих костяк сборной России
2025.12.30 10:13
2
В РФС высказались о роли США в вопросе возвращения российского футбола
2025.12.30 08:50
1
Тренер сборной России назвал лучший состав национальной команды сейчас
2025.12.29 09:12
ФотоКруговой пожаловался, что в сборной России не могут запомнить его имя
2025.12.25 15:24
4
ВидеоКарпин с Сафоновым приготовили салат «Оливье»
2025.12.25 14:50
5
Россия сыграет с двумя участниками ЧМ-2026
2025.12.25 13:37
1
32-летний российский легионер хочет вернуться в сборную РФ
2025.12.25 07:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 