Реакция Сафонова на победу над «Челси»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил домашнюю победу над «Челси» (5:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Первый матч 1/8 финала. Важная разница перед ответным матчем🔥», – написал Сафонов на своей странице в соцсети.
- Голы у «ПСЖ» забили Брэдли Барколя на 10-й минуте, Усман Дембеле на 40-й, Витинья на 74-й и Хвича Кварацхелия на 86-й и 90+4-й. У «Челси» отличились Мало Густо на 28-й и Энцо Фернандес на 57-й.
- Ответный матч пройдет 17 марта.
- 27-летний Сафонов провел в этом сезоне 14 матчей за «ПСЖ», пропустил 17 голов, провел 5 игр на ноль.
