Во Франции признались, что изначально считали Сафонова «посмешищем»

Даниэль Риоло, журналист RMC, признался, что сомневался в переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ», но теперь российский вратарь доказал свою состоятельность.

27-летний Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» в 2024 году за 20 миллионов евро. Изначально россиянина приобретали как дублера Джанлуиджи Доннаруммы, затем в команде появился Люка Шевалье.

Однако в последние шесть месяцев именно Сафонов вытеснил французского конкурента и занял место в стартовом составе.

«Сафонов? Мы все повторяли: «Кто этот парень, что за посмешище...». Когда он пришел, мы недоумевали, зачем его взяли и почему заплатили так дорого. В первом матче против «Баварии» он выглядел ужасно. И тогда мы подумали: «Ну, если это дублер...».

А сегодня – при том что он совсем не выглядит как вратарь, он худощавый, обычно-то голкиперы мощные – он очевидно эффективен», – сказал Риоло в эфире After Foot на RMC.