Реакция Луиса Энрике на игру Сафонова с «Лансом» – российский вратарь сделал 8 сейвов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру Матвея Сафонова с «Лансом» (2:0).

Парижане победили со счетом 2:0 и досрочно стали чемпионами Франции.

Сафонова признали лучшим игроком золотого матча.

Российский вратарь сделал восемь сейвов и получил оценку 9.

– Матвей Сафонов провел фантастическую игру.

– Он был великолепен. «Ланс» заслуживал лучшего результата, но таков футбол. Я помню матч в Кубке Франции, который мы проиграли «Парижу». У нас было 80% моментов в этой игре, но мы проиграли. Сегодня мы хорошо оборонялись. Мы доминировали как в атаке, так и в обороне. Команда продемонстрировала настрой, необходимый для победы в матче.

– Вы удивлены, что видите его на таком уровне?

– Это удивительно для вас, но не для меня. Я всегда говорил, что у меня есть три вратаря высочайшего уровня. Мы начинали сезон с Люка Шевалье в качестве основного вратаря, а затем сменили его. Мы всегда стремимся привлекать в команду лучших игроков. И можем сменить даже вратаря. Нужно быть готовым к этому.

Игроки должны выкладываться каждый день. Все игроки на поле демонстрируют амбиции и способности. Когда вы представляете «ПСЖ», вы должны выкладываться. А тренер либо даст вам возможность играть, либо нет.