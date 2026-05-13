Лига 1. «ПСЖ» разобрался с «Лансом» и досрочно стал чемпионом

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в сезоне-2025/26.
Парижане досрочно стали победителями турнира, взяв три очка в очной встрече с главным преследователем – «Лансом».
Столичная команда взяла верх на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Ибрахима Мбайе.
Российский вратарь Матвей Сафонов полностью провел золотой матч и не пропустил.
Франция. Лига 1. 29 тур
Ланс - ПСЖ - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Х. Кварацхелия, 29; 0:2 - И. Мбайе, 90+4.
