Лига 1. «ПСЖ» разобрался с «Лансом» и досрочно стал чемпионом

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в сезоне-2025/26.

Парижане досрочно стали победителями турнира, взяв три очка в очной встрече с главным преследователем – «Лансом».

Столичная команда взяла верх на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Ибрахима Мбайе.

Российский вратарь Матвей Сафонов полностью провел золотой матч и не пропустил.