Жена Сафонова выступила с пожеланием хейтерам

Марина Сафонова, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, сделала заявление в телеграм-канале.

«Друзья. За эти дни получено невероятное количество добрых слов, при этом немало хейта.

Спасибо всем за поддержку и вашу любовь.

А у хейтеров пусть все будет хорошо», – написала Марина.