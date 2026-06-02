Жена Сафонова выступила с пожеланием хейтерам

Марина Сафонова, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, сделала заявление в телеграм-канале.
«Друзья. За эти дни получено невероятное количество добрых слов, при этом немало хейта.
Спасибо всем за поддержку и вашу любовь.
А у хейтеров пусть все будет хорошо», – написала Марина.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- На минувшей неделе «ПСЖ» с Сафоновым выиграл второй сезон Лиги чемпионов подряд. В финале в серии пенальти обыгран английский «Арсенал», у которого по-прежнему ноль титулов Лиги чемпионов.
Источник: телеграм-канал Марины Сафоновой