«Мясник» призвал отменить трансферы в футболе

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон «Мясник» Доменек невзлюбил трансферы в футболе.

«Трансферы меня утомляют.

Мы опять будет говорить про 250-300 миллионов. Только и говорим в футболе о деньгах. Два-три месяца мы только и говорим о трансферах. Я призываю отменить трансферы.

Пусть игроки подписывают двухлетние контракты, а по их истечении куда-то уходят. Пусть все решает зарплата.

250-300 миллионов – куда мы идем?» – сказал Доменек.