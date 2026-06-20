«Мясник» призвал отменить трансферы в футболе

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон «Мясник» Доменек невзлюбил трансферы в футболе.
«Трансферы меня утомляют.
Мы опять будет говорить про 250-300 миллионов. Только и говорим в футболе о деньгах. Два-три месяца мы только и говорим о трансферах. Я призываю отменить трансферы.
Пусть игроки подписывают двухлетние контракты, а по их истечении куда-то уходят. Пусть все решает зарплата.
250-300 миллионов – куда мы идем?» – сказал Доменек.
- 74-летний Доменек не работает в футболе с 2021 года.
- В 2004-2010 годах тренер работал со сборной Франции.
- Он довел команду до финала чемпионата мира-2006.
Источник: Foot Mercato