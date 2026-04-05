«Мясник» заявил, что Сафонов случайно стал первым номером «ПСЖ»

Бывший тренер сборной Франции Раймон «Мясник» Доменек не в восторге от игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Нет ничего нового в том, что Сафонов не является вратарем уровня Джанлуиджи Доннаруммы. Матвей занял место Люки Шевалье случайно. Он ничем не превосходит своего конкурента. Повторяю, это случайность», – сказал Доменек в интервью L'Equipe.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ». Россиянина купили у «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с «Ливерпулем».
