«Мясник» заявил, что Сафонов случайно стал первым номером «ПСЖ»

Бывший тренер сборной Франции Раймон «Мясник» Доменек не в восторге от игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Нет ничего нового в том, что Сафонов не является вратарем уровня Джанлуиджи Доннаруммы. Матвей занял место Люки Шевалье случайно. Он ничем не превосходит своего конкурента. Повторяю, это случайность», – сказал Доменек в интервью L'Equipe.