Клуб, игравший в этом сезоне в Лиге чемпионов, может вылететь из Лиги 1

«Ницца» заняла 16-е место в Лиге 1 и сыграет в стыковых матчах с «Сент-Этьеном».

Команда с Лазурного Берега в 34-м туре сыграла вничью с «Метцем» (0:0), замыкающим турнирную таблицу и набрала 32 очка.

Конкуренты «Ниццы» в последних матчах одержали победы. «Гавр» выиграл в гостях у «Лорьяна» (2:0) и стал 14-м с 35 очками. «Осер» на выезде победил «Лилль» (2:0) и финишировал на 15-й строчке с 34 баллами.

Отметим, что «Ницца» в начале этого сезона играла в отборе Лиги чемпионов, а затем в общем этапе Лиги Европы. В прошлом году команда завершила чемпионат Франции на 4-м месте.

Более того, «Ницца» в этом сезоне вышла в финал Кубка страны, где 22 мая на «Стад де Франс» встретится с «Лансом». В случае победы она попадет в общий этап Лиги Европы.

«Сент-Этьен» ранее в полуфинале плей-офф за место в Лиге 1 на своем поле взял верх над «Родезом» (0:0, по пенальти 7:6).

Финал стыковых матчей будет состоять из двух встреч. Изначально они планировались на 21 и 24 мая. Однако из-за пересечения с финалом Кубка Франции Профессиональная футбольная лига уже внесла изменения в расписание. «Сент-Этьен» сыграет дома 26 мая, а «Ницца» – 29 мая.