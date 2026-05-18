Семак оценил то, что «Зенит» опередил «Спартак» по числу побед в чемпионатах России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что питерцы стали самым титулованным клубом в истории чемпионатов России.

«Для меня не так важно, как для вас, что «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России. Конечно, приятно внести свою лепту, крупицу достижений в копилку побед «Зенита». Но самое важное, что мы вернули титул в наш город, нашим болельщикам», – сказал Семак.