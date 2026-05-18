Семак оценил то, что «Зенит» опередил «Спартак» по числу побед в чемпионатах России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что питерцы стали самым титулованным клубом в истории чемпионатов России.
«Для меня не так важно, как для вас, что «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России. Конечно, приятно внести свою лепту, крупицу достижений в копилку побед «Зенита». Но самое важное, что мы вернули титул в наш город, нашим болельщикам», – сказал Семак.
- 17 мая «Зенит» в 11-й раз в истории стал чемпионом России после гостевой победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре РПЛ.
- На счету «Спартака» 10 чемпионских титулов.
- В чемпионатах СССР красно-белые побеждали 12 раз, петербуржцы – 1.
