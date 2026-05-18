  • Семак оценил то, что «Зенит» опередил «Спартак» по числу побед в чемпионатах России

Семак оценил то, что «Зенит» опередил «Спартак» по числу побед в чемпионатах России

18 мая, 10:13
32

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что питерцы стали самым титулованным клубом в истории чемпионатов России.

«Для меня не так важно, как для вас, что «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России. Конечно, приятно внести свою лепту, крупицу достижений в копилку побед «Зенита». Но самое важное, что мы вернули титул в наш город, нашим болельщикам», – сказал Семак.

  • 17 мая «Зенит» в 11-й раз в истории стал чемпионом России после гостевой победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре РПЛ.
  • На счету «Спартака» 10 чемпионских титулов.
  • В чемпионатах СССР красно-белые побеждали 12 раз, петербуржцы – 1.

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (32)
DENZILLO-Спартак
1779088816
У нас 22 чемпионства и справедливых 4 звезды на майке, а Вам, бедолагам ещё тянуться и тянуться до Великого клуба, но то что Семак сравнивает именно со Спартаком-это уже о многом говорит! Спартак блистал в 90-е, а е...й Питер тянет администрация уже 20 лет, но сколько верёвочки не виться.... Вчерашняя игра лишний раз подтвердила админ ресурс- пеналь и прямая красная на пустом месте (на моменте где жёлиая максимум)...ну что тут ещё говорить...
Good_win_ФКСМ
1779089873
эти административные чемпионства ничего не стоят... тут пусть физрук скажет свистунам спасибо, что тянули заднеприводную помойку все эти годы
СильныйМозг
1779090479
Чисто, насали в лицо болелам спартака! Ничего, бромонтаном закинутся, отпустит.
может
1779090528
Ну вы и завистливые. Припомните цвета Спартака (красно-белые). А теперь петушиные цвета: красно-белые или цветные. Выводы делайте сами. Адекватов не касается. И еще: для великого клуба, играющего в Москве четверть игр, посещаемость слабовата.
NewLife
1779091005
Вот умора ! Сравнил картон с золотом)))) ЗПРФ !
Skull_Boy
1779091747
Ну среди купленных точно
anatolich72
1779092099
Семак:"мы купили все, подскажите какие рекорды ещё остались".
smollowichko
1779093041
Литейный 4 (returned)
1779094998
У свинарни все эти чемпионства с душком и бромонтановым отливом. Антинародные одним словом. Гыгыгы
САДЫЧОК
1779101422
Дерьм@ тренер и дерьм@ человек!
