«Локомотив» forever!»: Евсеев – после отобранной бронзы у «Спартака»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев выказался после матча 30-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

Эта ничья не позволила красно-белым взять бронзу. Она отправилась «Локомотиву».

«Мы помогли «Локомотиву»? «Локомотив» forever [навечно]» – сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Евсеев, который играл за «Спартак», становился с ним чемпионом России.