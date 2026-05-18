«Локомотив» forever!»: Евсеев – после отобранной бронзы у «Спартака»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев выказался после матча 30-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).
Эта ничья не позволила красно-белым взять бронзу. Она отправилась «Локомотиву».
«Мы помогли «Локомотиву»? «Локомотив» forever [навечно]» – сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Евсеев, который играл за «Спартак», становился с ним чемпионом России.
- С 2022 года «Локомотив» тренирует Михаил Галактионов. Его дальнейшая судьба под вопросом – им интересуется ЦСКА.
- «Локомотив» не становился чемпионом с 2018 года.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Источник: «Бомбардир»