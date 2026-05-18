  • Главная
  • Новости
«Локомотив» forever!»: Евсеев – после отобранной бронзы у «Спартака»

18 мая, 00:52
13

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев выказался после матча 30-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

Эта ничья не позволила красно-белым взять бронзу. Она отправилась «Локомотиву».

«Мы помогли «Локомотиву»? «Локомотив» forever [навечно]» – сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Евсеев, который играл за «Спартак», становился с ним чемпионом России.

  • С 2022 года «Локомотив» тренирует Михаил Галактионов. Его дальнейшая судьба под вопросом – им интересуется ЦСКА.
  • «Локомотив» не становился чемпионом с 2018 года.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Локомотив Спартак Евсеев Вадим
Комментарии (13)
oyabun
1779074197
Ну надо же было что то сказать? Правда получилась глупость, но это ничего.
Бумбраш
1779077790
Удачного выхода из стыков в пердив,там очень не хватает топтунов
Shtthfckup
1779081258
Евсей красавец, мое почтение
DENZILLO-Спартак
1779081461
Досталась им бронза)))Спартак конечно обкакался (но глядишь это договорнячок), но у Локо медаль бронзовая с запашком!Коняры порвали напрочь в одну калитку бедолаг,игра явно не медалистов..
nik55
1779083704
не думал что ты такой тупой
k611
1779087428
Если бы Спартак вату не катал, результат был бы другим...
pendulum
1779089471
Евсеев-ФНЛ FOREVER!!!
СильныйМозг
1779091078
Нет места в тройке призёров спартаку, срамота РПЛ.
Snek
1779105007
Отобранная бронза? Спартак её сам у себя отобрал, в народе правильно скажут про*бал.
18+
