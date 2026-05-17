Пост Соболева после чемпионства «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал пост после первого чемпионского титула в карьере.
«А теперь?» – написал Соболев и добавил эмодзи с кубком.
- «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре. Соболев забил единственный гол с пенальти.
- Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
- «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».
- У Соболева в сезоне РПЛ 28 матчей, десять забитых голов, два ассиста. Трижды футболист получал желтую карточку.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года. Сумма сделки составила 10 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Александра Соболева