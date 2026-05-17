Соболев сел на диету

17 мая, 17:41
8

Форвард «Зенита» Александр Соболев сел на диету. Об этом сообщил бывший футболист петербургской команды Владислав Радимов.

«Точно знаю изнутри – от самого Соболева и от тренерского штаба, что при том, как работает Соболев, его надо ставить в пример всем другим. Он сел на какую‑то диету.

Ему бы после тренировки еще и технику отрабатывать, он бы вышел на еще более высокий качественный уровень», – сказал Радимов.

  • Соболев провел в этом сезоне 27 матчей, в которых забил 9 голов.
  • «Зенит» сегодня сыграет с «Ростовом» в заключительном матче сезона РПЛ. В случае ничьей петербуржцы выиграют турнир.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (8)
Garrincha58
1779029077
Радимов, а ты ещё не сел на диету? Пора бы уже
subbotaspartak
1779029109
А я бы на Диету лёг... с удовольствием...
Бумбраш
1779029168
Сельдь,но не алюторская,треска,хек,навага и обезжиренные караси для дельфина
Цугундeр
1779029852
Диета фыркнула и подвинулась.
Snek
1779030507
Потом встал и пересел на бутылку
...уефан
1779030635
...сначала маска, теперь диета. Следующая станция - дурка...
Hector вернулся
1779032218
Разожрался как и мостовой
