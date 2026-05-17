Форвард «Зенита» Александр Соболев сел на диету. Об этом сообщил бывший футболист петербургской команды Владислав Радимов.
«Точно знаю изнутри – от самого Соболева и от тренерского штаба, что при том, как работает Соболев, его надо ставить в пример всем другим. Он сел на какую‑то диету.
Ему бы после тренировки еще и технику отрабатывать, он бы вышел на еще более высокий качественный уровень», – сказал Радимов.
- Соболев провел в этом сезоне 27 матчей, в которых забил 9 голов.
- «Зенит» сегодня сыграет с «Ростовом» в заключительном матче сезона РПЛ. В случае ничьей петербуржцы выиграют турнир.
