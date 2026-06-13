Денежные подробности трансфера защитника «Пари НН» в «Балтику»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев близок к переходу в «Балтику».
«Шнапцев в «Балтике» с ЗП 2,5 млн рублей/месяц и отступными в 350 млн: Нижний получит за игрока 40 млн рублей + 10% от перепродажи + бонус 10 млн, когда защитник 15 раз выйдет в старте.
Максим подпишет с калининградцами четырехлетний контракт до лета 2030 года с окладом 2,5 млн в месяц, которая будет расти за сыгранные матчи. Помимо этого в соглашении прописаны отступные в 350 млн.
Сегодня Шнапцев прошел медосмотр в «Лужниках», – написал источник.
- «Балтика» усилится тремя новыми игроками. Помимо Шнапцева, команду пополнят колумбийский центральный защитник «Букараманги» Хосе Гарсия и марокканский правый защитник «Оренбурга» Фахд Муфи.
- Шнапцев выступает за «Пари НН» с 2023 года.
- 22-летний россиянин провел за нижегородцев 55 матчей и сделал 6 результативных передач.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова