Денежные подробности трансфера защитника «Пари НН» в «Балтику»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев близок к переходу в «Балтику».

«Шнапцев в «Балтике» с ЗП 2,5 млн рублей/месяц и отступными в 350 млн: Нижний получит за игрока 40 млн рублей + 10% от перепродажи + бонус 10 млн, когда защитник 15 раз выйдет в старте.

Максим подпишет с калининградцами четырехлетний контракт до лета 2030 года с окладом 2,5 млн в месяц, которая будет расти за сыгранные матчи. Помимо этого в соглашении прописаны отступные в 350 млн.

Сегодня Шнапцев прошел медосмотр в «Лужниках», – написал источник.