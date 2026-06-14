ФИФА уличили в том, что она издевается над футболом

Автор «Матч ТВ» Илья Ерофеев недоволен тем, что во время матчей чемпионата мира-2026 игроки вынуждены останавливаться на рекламную паузу.

«После паузы на водопой в матче Катар – Швейцария (1:1) игра не возобновлялась около минуты: арбитр не давал вратарю катарцев ввести мяч в игру, пока на американском ТВ не закончилась реклама.

Ну и хорошо, что сборная России не участвует в этом издевательстве над игрой», – написал Ерофеев.