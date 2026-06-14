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ФИФА уличили в том, что она издевается над футболом

Сегодня, 00:18
10

Автор «Матч ТВ» Илья Ерофеев недоволен тем, что во время матчей чемпионата мира-2026 игроки вынуждены останавливаться на рекламную паузу.

«После паузы на водопой в матче Катар – Швейцария (1:1) игра не возобновлялась около минуты: арбитр не давал вратарю катарцев ввести мяч в игру, пока на американском ТВ не закончилась реклама.

Ну и хорошо, что сборная России не участвует в этом издевательстве над игрой», – написал Ерофеев.

  • Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
  • С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
  • В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.

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Источник: телеграм-канал Ильи Ерофеева
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Комментарии (10)
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Измайловский Кочегар
1781386509
Ох, ребятки, вы ещё не видели, что ФИА учудила в Формуле-1 в этом году :-)))
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Давид59
1781387811
Почему уличили? Вроде Ерофеев один. Почему во множественном числе? Наверное, потому, что он от нашего лица заявил про "хорошо, что мы не участвуем"? Лично я его на это не уполномочивал.
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subbotaspartak
1781406569
Ну и хорошо, что сборная России не участвует в этом издевательстве над игрой», – написал Ерофеев...... напИсал а не написАл... автор, мать его...
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rash1959
1781411142
д(м)удак этот ерофей
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Oldtrafford83
1781413707
Бомбардир учили в очередном тупом заголовке🤡💩
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Play
1781414193
Стандартное наше лицемерие. Когда в прошлом году на клубном ЧМ, при низкой посещаемости, болельщиков рассаживали в сектора напротив трансляционных камер, чтобы на ТВ картинке было впечатление аншлага, у нас об этом все трубили. Когда в РПЛ после введения фан-айди, билеты начали продавать только на определённые сектора и завышать посещаемость, об этом на федеральном канале никто не сказал. И что же товарищ Ерофеев не вспомнил, как в 2022 году на Матч ТВ некоторые игры ЧМ начинались со второй минуты, потому что рекламу кваса Ниппель нужно было втиснуть в блок. Разглядывать соломинку в чужом глазу, не замечая бревна в своём собственном - традиционная русская забава.
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Бумбраш
1781415082
Прогнулся ерофей,а у нас по другому издевается грязпром,но про это нигде не напишут
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