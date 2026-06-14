ФИФА уличили в том, что она издевается над футболом

Автор «Матч ТВ» Илья Ерофеев недоволен тем, что во время матчей чемпионата мира-2026 игроки вынуждены останавливаться на рекламную паузу.
«После паузы на водопой в матче Катар – Швейцария (1:1) игра не возобновлялась около минуты: арбитр не давал вратарю катарцев ввести мяч в игру, пока на американском ТВ не закончилась реклама.
Ну и хорошо, что сборная России не участвует в этом издевательстве над игрой», – написал Ерофеев.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
- В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал Ильи Ерофеева