Бразилия Анчелотти пропустила от Марокко на 21-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура чемпионата мира-2026 между сборными Бразилии и Марокко.

Марокканцы открыли счет на 21-й минуте. Гол забил 24-летний Исмаэль Сайбари, представляющий ПСВ. Результативный пас сделал Браим Диас из «Реала».

На 32-й минуте у бразильцев счет сравнял Винисиус.