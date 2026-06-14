Бразилия Анчелотти пропустила от Марокко на 21-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура чемпионата мира-2026 между сборными Бразилии и Марокко.
Марокканцы открыли счет на 21-й минуте. Гол забил 24-летний Исмаэль Сайбари, представляющий ПСВ. Результативный пас сделал Браим Диас из «Реала».
На 32-й минуте у бразильцев счет сравнял Винисиус.
- Это первый матч Карло Анчелотти на чемпионате мира в качестве тренера.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Нью-Джерси, где пройдет финал чемпионата мира-2026.
- Две другие команды группы – Гаити и Шотландия – начнут свой матч в 4:00 мск.
Источник: «Бомбардир»