Кисляк отреагировал на продление контракта 40-летнего Акинфеева с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о новом контракте Игоря Акинфеева.
«Я очень рад, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Это наша легенда – чем больше он будет с нами, тем лучше.
Конечно, я удивлен, что Игорь все еще играет – в 40 лет не каждый может этим похвастаться во всем мире, не только у нас. Наверное, это прежде всего хорошая психологическая подготовка. Ну и физическая, конечно.
Хочу ли я поиграть до 40 лет? Чуть побольше даже хочу играть – где-то до 45, наверное», – сказал Кисляк.
- Новое соглашение ЦСКА с 40-летним вратарем рассчитано до конца сезона-2026/27.
- В минувшем сезоне он провел за клуб 21 матч, пропустил 23 гола, сыграл на ноль в 4 встречах.
- Акинфеев выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Дебют состоялся в гостевом матче РПЛ против «Крыльев Советов».
Источник: «РБ Спорт»