Кисляк отреагировал на продление контракта 40-летнего Акинфеева с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о новом контракте Игоря Акинфеева.

«Я очень рад, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Это наша легенда – чем больше он будет с нами, тем лучше.

Конечно, я удивлен, что Игорь все еще играет – в 40 лет не каждый может этим похвастаться во всем мире, не только у нас. Наверное, это прежде всего хорошая психологическая подготовка. Ну и физическая, конечно.

Хочу ли я поиграть до 40 лет? Чуть побольше даже хочу играть – где-то до 45, наверное», – сказал Кисляк.