«Локомотив» поборется за вингера «Крыльев»

«Локомотив» вернулся к кандидатуре вингера «Крыльев Советов» Ивана Олейникова.

На трансферном комитете москвичи определили, что клубу все-таки нужен 27-летний игрок.

Зимой самарцы договаривались с «Локомотивом» о переходе Олейникова за 100 миллионов рублей плюс переход хавбека Данилы Годяева. Красно-зеленые согласовали с Иваном зарплату в 4,5 миллиона рублей в месяц и подъемные в 50 миллионов.

Однако генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг сократил выплаты игроку до 3 миллионов рублей в месяц и 25 миллионов подъемных, так что тогда трансфер сорвался.