Комментарий главы «Спартака» о готовности к победе в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о возможной готовности клуба к борьбе за титул ЛЧ.
– Смог бы «Спартак» бороться за призовые места в еврокубках с нынешним составом?
– Фантазировать можно о чем угодно. Я был на финале Лиги чемпионов, индивидуальная стоимость восьми футболистов из составов обеих команд превышала стоимость не только «Спартака», но и «Зенита».
Говорить, что мы готовы к борьбе за победу в Лиге чемпионов, будет перебором. Дайте срок.
- «Спартак» в минувшем сезоне РПЛ занял 4-е место.
- Команда выиграла FONBET Кубок России.
- 18 июля «Спартак» сыграет в суперкубковом матче против «Зенита».
Источник: «Р-Спорт»