Комментарий главы «Спартака» о готовности к победе в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о возможной готовности клуба к борьбе за титул ЛЧ.

– Смог бы «Спартак» бороться за призовые места в еврокубках с нынешним составом?

– Фантазировать можно о чем угодно. Я был на финале Лиги чемпионов, индивидуальная стоимость восьми футболистов из составов обеих команд превышала стоимость не только «Спартака», но и «Зенита».

Говорить, что мы готовы к борьбе за победу в Лиге чемпионов, будет перебором. Дайте срок.