Свежая информация о снятии бана с России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении России в международный футбол.

– То, что на финале Лиги чемпионов был российский флаг, насколько вас воодушевило? Какая была реакция? Может быть, есть какие‑то подвижки, о которых вы можете рассказать?

– Переговоры идут. В соответствии с договорeнностями между УЕФА, ФИФА и министерством спорта России более подробно их не комментируем.

– Вам даeт позитивный сигнал ситуация с хоккеем?

– Очень важно, что многие федерации стали заниматься этими вопросами. С 2022 года, не хочу сказать, что только футбол, но активен был именно этот вид спорта. То, что другие федерации начали подключаться, это важно. Мы приветствуем эту активную позицию и те решения международных федераций, которые поспособствовали возвращению российского спорта. Это идeт на пользу всем и футболу в том числе.