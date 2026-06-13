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Свежая информация о снятии бана с России

Вчера, 17:30
25

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении России в международный футбол.

– То, что на финале Лиги чемпионов был российский флаг, насколько вас воодушевило? Какая была реакция? Может быть, есть какие‑то подвижки, о которых вы можете рассказать?

– Переговоры идут. В соответствии с договорeнностями между УЕФА, ФИФА и министерством спорта России более подробно их не комментируем.

– Вам даeт позитивный сигнал ситуация с хоккеем?

– Очень важно, что многие федерации стали заниматься этими вопросами. С 2022 года, не хочу сказать, что только футбол, но активен был именно этот вид спорта. То, что другие федерации начали подключаться, это важно. Мы приветствуем эту активную позицию и те решения международных федераций, которые поспособствовали возвращению российского спорта. Это идeт на пользу всем и футболу в том числе.

  • Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
  • С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
  • В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия
Комментарии (25)
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САДЫЧОК
1781361630
Не комментирует! Болтуны! Такие же , как это лысое чмо Инфантино, которое говорит одно-а делает другое.
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Semenycch
1781362532
Пустобрех!
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NewLife
1781362737
Дармоед😬
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Desma
1781362846
Перочинный ножик, ножик перочинный....и так уже пятый год...........
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Император Бомжей
1781363370
Он же не ответил))) ну типо вы стараетесь! Я вообще прикола не понимаю, че стараться, если пока СВО не закончится, никто никого не допустит)) забили бы болт и людям правду говорили..
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Давид59
1781364256
Много раз писал. Повторюсь. Возвращение нашего спорта зависит не от этих людей (а всего от одного человека). Что толку их об этом спрашивать?
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Чилим.
1781364701
Свежая информация о снятии бана с России- Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов: Переговоры идут. На финале Лиги чемпионов был российский флаг, нас это воодушевило.А снимут ли бан- мне это не известно и не интересно.
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rash1959
1781366166
А кто то видел рос. флаг на финале ЛЧ? Или это та портянка у мотиной самки.
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Хулиганин
1781367392
Российский флаг на финале ЛЧ, это как в анекдоте. Прикинь Мыкола, я москалям на Красной площади навалил. И не загребли? Так я тихонько,не снимая штанов.
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subbotaspartak
1781367704
Много воды, федерация водного... болтания...
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