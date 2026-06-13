Стало известно, за каким клубом РПЛ внимательно следит Анчелотти

Нападающий «Зенита» Луис Энрике сообщил, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти следит за петербургским клубом.
«Карло и люди из его штаба внимательно следят за всеми клубами и чемпионатами, где выступают кандидаты в бразильскую сборную. В этом тоже проявляется их профессионализм и внимание к мельчайшим деталям.
Мистер уже оставил огромный след в истории футбола, что вызывает безмерное уважение. И, надеюсь, впереди у Карло еще не одна великая победа», – написал Луис Энрике в своей колонке.
- Луис Энрике пополнил состав «Зенита» в январе 2025 года, перебравшись из «Ботафого».
- За прошедший сезон он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
- Рыночная стоимость полузащитника, по оценке Transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»