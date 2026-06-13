Натхо объяснил, почему покинул Россию в 2018 году: «Это было слишком!»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо честно рассказал, почему не захотел продолжать карьеру в России.

– Разговоры о вашем уходе из ЦСКА тянулись достаточно долго перед тем, как это случилось. Как вы тогда приняли решение уйти?

– Покинул ЦСКА в 2018-м, потому что действительно считал, что моe время в России подошло к концу. У меня было предложение продлить контракт на два года, но я поговорил с клубом, выразил уважение и объяснил, что хочу перемен.

Иностранцам непросто играть в России – очень много перелeтов, и я не мог проводить достаточное количество времени с семьeй. Зимой и вовсе очень долгие сборы в другой стране. Когда мои дети выросли, они больше не могли пропускать школу – у меня не было возможности брать их с собой в Испанию зимой.

К тому же чувствовал, что нуждаюсь в новом вызове. И поэтому ушeл. Как уже сказал, я провeл великолепное время в ЦСКА, получал удовольствие. И по-настоящему полюбил этот клуб, ведь он всегда уважал меня.

Если бы это была другая страна, возможно, мог бы играть за клуб больше 10 лет. Но перелeты в России… Это было слишком для меня.

– Никогда не считали это решение ошибкой?

– Нет, никогда. Я ушeл из ЦСКА не из-за проблем, не потому, что не был нужен. Ушeл, потому что насытился, энергии совсем не оставалось. Мне была нужна «зарядка» в другом месте, это нормально.

Не хотел оставаться в клубе, зная, что не смогу дать ему 100% своего сердца и энергии. Тогда мы расстались на взаимном уважении, это было верным решением.

– Потом писали, что вы можете вернуться. Это было возможно?

– Может быть, но не было такого, что мне надо было сказать «да» или «нет». Было ли моe возвращение на самом деле реальным, мы уже не узнаем.