Даку повторил достижение Натхо 12-летней давности

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку дважды забил «Акрону» в 16-м туре чемпионата России.

Албанский футболист впервые оформил дубль в РПЛ.

Даку второй сезон подряд набирает 10+ баллов по системе «гол+пас» в российской Премьер-лиге.

В прошлом розыгрыше в его активе было 14 результативных действий, в этом – уже 11.

Игроки «Рубина» не выдавали такую статистику 12 лет. Даку повторил достижение Бибраса Натхо, который набирал 10+ баллов по «гол+пас» в РПЛ в сезонах 2011/12 и 2012/13.

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