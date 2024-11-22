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    Даку повторил достижение Натхо 12-летней давности

    Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку дважды забил «Акрону» в 16-м туре чемпионата России.

    Албанский футболист впервые оформил дубль в РПЛ.

    Даку второй сезон подряд набирает 10+ баллов по системе «гол+пас» в российской Премьер-лиге.

    В прошлом розыгрыше в его активе было 14 результативных действий, в этом – уже 11.

    Игроки «Рубина» не выдавали такую статистику 12 лет. Даку повторил достижение Бибраса Натхо, который набирал 10+ баллов по «гол+пас» в РПЛ в сезонах 2011/12 и 2012/13.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Opta

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    22.11.2024 19:40
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