Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру

Полузащитник Бибрас Натхо объявил о завершении карьеры.
В России он известен по выступлениям за ЦСКА и «Рубин».
«Конечно, решение завершить карьеру было тяжeлым. Это очень серьeзное и важное решение для моей жизни. Последние 20 лет я играл на высшем уровне, провeл длинную карьеру. Каждый день были тренировки, матчи… Закончить с этим было нелегко, но я был готов.
Мне 38 лет. Мне нужно думать о семье, проводить время с ней, с детьми. Моe здоровье позволяло, да и я понимал, что смогу играть ещe, но я предпочeл закончить на хорошей ноте и на хорошем уровне. Считаю, это правильное решение», – сказал Натхо.
- Израильтянин с 2019 года играл за «Партизан». В минувшем сезоне он провел за сербский клуб 38 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Натхо в сезоне-2015/16 выиграл чемпионат России в составе ЦСКА. С «Рубином» победил в Кубке России-2011/12 и Суперкубке России-2012.
- В составе ЦСКА хавбек провел 142 матча (28 голов, 24 ассиста), за «Рубин» – 147 (31 гол, 34 ассиста).
- Также он выступал за «Хапоэль» (Тель-Авив), с которым побеждал в Кубке Израиля, ПАОК и «Олимпиакос».
- За сборную Израиля Натхо провел 88 матчей, забил 4 гола, сделал 16 ассистов.
Источник: «Чемпионат»