Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру

Полузащитник Бибрас Натхо объявил о завершении карьеры.

В России он известен по выступлениям за ЦСКА и «Рубин».

«Конечно, решение завершить карьеру было тяжeлым. Это очень серьeзное и важное решение для моей жизни. Последние 20 лет я играл на высшем уровне, провeл длинную карьеру. Каждый день были тренировки, матчи… Закончить с этим было нелегко, но я был готов.

Мне 38 лет. Мне нужно думать о семье, проводить время с ней, с детьми. Моe здоровье позволяло, да и я понимал, что смогу играть ещe, но я предпочeл закончить на хорошей ноте и на хорошем уровне. Считаю, это правильное решение», – сказал Натхо.