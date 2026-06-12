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Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру

Вчера, 14:37
4

Полузащитник Бибрас Натхо объявил о завершении карьеры.

В России он известен по выступлениям за ЦСКА и «Рубин».

«Конечно, решение завершить карьеру было тяжeлым. Это очень серьeзное и важное решение для моей жизни. Последние 20 лет я играл на высшем уровне, провeл длинную карьеру. Каждый день были тренировки, матчи… Закончить с этим было нелегко, но я был готов.

Мне 38 лет. Мне нужно думать о семье, проводить время с ней, с детьми. Моe здоровье позволяло, да и я понимал, что смогу играть ещe, но я предпочeл закончить на хорошей ноте и на хорошем уровне. Считаю, это правильное решение», – сказал Натхо.

  • Израильтянин с 2019 года играл за «Партизан». В минувшем сезоне он провел за сербский клуб 38 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Натхо в сезоне-2015/16 выиграл чемпионат России в составе ЦСКА. С «Рубином» победил в Кубке России-2011/12 и Суперкубке России-2012.
  • В составе ЦСКА хавбек провел 142 матча (28 голов, 24 ассиста), за «Рубин» – 147 (31 гол, 34 ассиста).
  • Также он выступал за «Хапоэль» (Тель-Авив), с которым побеждал в Кубке Израиля, ПАОК и «Олимпиакос».
  • За сборную Израиля Натхо провел 88 матчей, забил 4 гола, сделал 16 ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Партизан ЦСКА Рубин Натхо Бибрас
Комментарии (4)
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Semenycch
1781265838
Очень достойный футболист!
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jerry093
1781270575
142 матча!! капец! вообще не помню, чтобы он столько матчей провел😂
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