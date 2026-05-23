Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру

Бибрас Натхо, 38-летний израильский полузащитник, завершил профессиональную карьеру футболиста.

Последний матч Натхо провeл в субботу за сербский «Партизан» против «Радника» (5:0) в чемпионате Сербии. Полузащитник отметился забитым мячом в своей прощальной игре.

«Бибрас, хотим сказать тебе спасибо. За 88 матчей в составе сборной страны. За то, что всегда был рядом. Ты сам решил, как и когда завершить карьеру», – говорится в сообщении Израильской футбольной ассоциации в соцсетях.