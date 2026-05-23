Умер игрок, проведший 161 матч за «Спартак»

«Спартак» сообщил о смерти бывшего игрока команды Сергея Рожкова.
«Не стало Сергея Рожкова…
На 84-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший полузащитник «Спартака».
Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – написали москвичи.
- Рожков выступал за клуб в 1963–1965, 1967–1969 и в 1974 годах, провел за команду 161 матч и забил 8 голов.
- Сергей Егорович – чемпион СССР 1969 года и обладатель Кубка страны 1963 и 1965 годов.
- В 1984 году он работал тренером команды.
Источник: «Бомбардир»