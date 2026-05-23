Умер игрок, проведший 161 матч за «Спартак»

«Спартак» сообщил о смерти бывшего игрока команды Сергея Рожкова.

«Не стало Сергея Рожкова…

На 84-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший полузащитник «Спартака».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – написали москвичи.