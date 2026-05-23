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Умер игрок, проведший 161 матч за «Спартак»

23 мая, 12:01
8

«Спартак» сообщил о смерти бывшего игрока команды Сергея Рожкова.

«Не стало Сергея Рожкова…

На 84-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший полузащитник «Спартака».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – написали москвичи.

  • Рожков выступал за клуб в 1963–1965, 1967–1969 и в 1974 годах, провел за команду 161 матч и забил 8 голов.
  • Сергей Егорович – чемпион СССР 1969 года и обладатель Кубка страны 1963 и 1965 годов.
  • В 1984 году он работал тренером команды.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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1779527525
Царствие небесное! Хорошо пожил...
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Спартaк
1779529920
земля пухом.покойся с миром.
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шахта Заполярная
1779534554
Земля пухом.
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Бумбраш
1779536049
Земля пухом
Ответить
Plyash
1779552224
Вечная тебе память , легенда наша . Славная середина поля была у Спартака тех дальних времён -- Сергей Рожков , Виктор Папаев , Николай Киселёв , лучшие в 70-х.
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Дэнгил
1779594708
Вместе с Папаевым отличная полузащита была. Потом в ,,Кайрате они вместе поиграли.Земля ему пухом.
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