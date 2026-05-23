Аршавин определил, кто более значим для России – Акинфеев или Сафонов

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!» сравнил значимость Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева для отечественного футбола.
– Если он сейчас выиграет [Лигу чемпионов] в качестве основного вратаря, на каком месте он в иерархии?
– Пока, на мой взгляд, для России всe равно даже Акинфеев на данный момент более значимый, чем Сафонов.
- Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Его рыночная цена – 22 млн евро.
- Матвей до переезда во Францию всю карьеру провел в «Краснодаре».
- Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2029 года.
