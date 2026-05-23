Гранат оценил вероятность возвращения Кокорина в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат не очень верит, что Александр Кокорин может вернуться в московский клуб. Накануне игрок провел последний матч за кипрский «Арис».

«Это была бы сказка. Но все зависит от желания клуба и самого Александра. Он способен играть в «Динамо». Я уверен, что он спокойно может держать уровень РПЛ, а также поделиться опытом с Тюкавиным.

Помочь команде взять долгожданный трофей? Было бы супер, чтобы «Динамо» наконец-то этого добилось. Но одного Кокорина будет мало. Нужны еще несколько качественных усилений», – сказал Гранат.