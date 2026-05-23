Гранат оценил вероятность возвращения Кокорина в «Динамо»

Сегодня, 00:51

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат не очень верит, что Александр Кокорин может вернуться в московский клуб. Накануне игрок провел последний матч за кипрский «Арис».

«Это была бы сказка. Но все зависит от желания клуба и самого Александра. Он способен играть в «Динамо». Я уверен, что он спокойно может держать уровень РПЛ, а также поделиться опытом с Тюкавиным.

Помочь команде взять долгожданный трофей? Было бы супер, чтобы «Динамо» наконец-то этого добилось. Но одного Кокорина будет мало. Нужны еще несколько качественных усилений», – сказал Гранат.

  • Кокорин выступал за «Арис» с августа 2022 года.
  • Он провел за кипрский клуб 115 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 17 результативных передач.
  • С командой Кокорин становился чемпионом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Динамо Гранат Владимир Кокорин Александр
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
