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Красное Знамя
Владимир Гранат
€ 950 тыс
Владимир Гранат
Красное Знамя
22 марта 1987 (39), Улан-Удэ
#13 | Защитник
184 см | 78 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Тренер «Спартака», выступавший за сборную России, вновь сыграл в Кубке в 39 лет
9 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
Гранат определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
16 июня
2
Гранат оценил вероятность возвращения Кокорина в «Динамо»
23 мая
4
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
24 апреля
4
Гранат отреагировал на возможное назначение Талалаева в «Спартак»
2025.11.30 23:50
Гранат посоветовал «Динамо» вернуть бывшего тренера: «При нем команда прогрессировала»
2025.11.19 12:39
1
«Спартаку» посоветовали замену для Станковича: «Нужен тренер с авторитетом»
2025.11.06 09:27
12
Гранат: «100% у Карпина всe нормализуется»
2025.09.03 11:11
Экс-игрок сборной России объяснил, почему Карпин – это не Гарри Поттер
2025.08.12 12:35
2
Гранат оценил подписание Жедсона в «Спартак» за 27 миллионов
2025.08.05 21:37
Гранат: «Заболотный по всем характеристикам подходит «Спартаку»
2025.06.15 13:27
5
Назван идеальный кандидат на пост главного тренера «Спартака»
2025.05.14 19:25
5
Гранат сказал, что будет означать продажа Бабича
2025.01.30 18:38
Гранат заявил, что Тюкавин не слабее Угальде
2025.01.19 18:01
8
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
Гранат назвал самый удачный трансфер «Спартака» за 10 лет
2024.07.26 10:40
15
Гранат дал оценку уходу Смолова из «Динамо»
2024.06.13 08:48
2
Гранат назвал двух ярчайших российских игроков: «Первыми уедут в Европу»
2024.05.06 18:51
6
Фото
Участник ЧМ-2018 будет играть за команду «Матч ТВ»
2024.04.15 10:15
1
Гранат предложил попробовать Мостового в роли главного тренера «Спартака»
2024.03.12 10:54
14
Гранат высказался о перспективах «Краснодара» и «Динамо» в борьбе за титул
2024.03.12 09:53
1
Гранат назвал самого сильного футболиста России
2023.09.12 12:59
7
«Ощущение, что мы смотрим Вторую лигу, а не РПЛ». Гранат – о Fan ID
2023.03.06 22:28
Гранат: «Нужно настаивать на переносе матча «Локомотив» – «Спартак»
2023.02.21 16:24
7
Гранат назвал самый громкий зимний трансфер в РПЛ
2023.02.20 09:18
Гранат назвал фаворитов Лиги чемпионов
2023.02.16 12:27
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«Явный перебор!». Гранат раскритиковал введение белой карточки в футболе
2023.01.24 16:08
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Гранат прокомментировал слова Орлова о том, что Черчесов предал профессию тренера
2023.01.19 14:43
Гранат назвал двух лучших игроков РПЛ 2022 года
2022.12.31 00:00
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