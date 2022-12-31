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Гранат назвал двух лучших игроков РПЛ 2022 года

31 декабря 2022, 00:00

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат считает, что полузащитники «Зенита» Вильмар Барриос и Клаудиньо являются лучшими игроками РПЛ в 2022 году.

«Барриос и Клаудиньо – лучшие футболисты 2022 года. Они лидеры «Зенита» и по праву стали чемпионами с командой в прошлом сезоне.

Думаю, и в следующем году петербуржцы снова станут чемпионами. Да, у них ближайший конкурент «Спартак», но «Зенит» сможет удержать первое место», – сказал Гранат.

  • Барриос провел в этом сезоне РПЛ 17 матчей, забив 1 гола и сделав 2 ассиста.
  • На счету Клаудиньо 3 гола и 6 ассистов в 14 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Гранат Владимир Барриос Вильмар Клаудиньо
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