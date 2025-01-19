Гранат заявил, что Тюкавин не слабее Угальде

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат оценил уровень динамовца Константина Тюкавина.

«Видно, что Тюкавин прогрессирует и растет. Однако, конечно, хочется от него больше результативных действий. Но провести второй сезон подряд на высоком уровне гораздо тяжелее, чем первый. Футболист он все-таки еще молодой. Поэтому спада у Кости в осенней части сезона, о котором многие говорили, я не увидел.

Надеюсь, Тюкавин ударно проведет вторую часть чемпионата. Тут нужно понимать, что оборона команд-соперников стала играть более внимательно против него.

И единственный, на мой взгляд, момент, чем Тюкавин уступает Манфреду Угальде и Кордобе – это по габаритам (колумбийцу). В остальном – ничем», – сказал Гранат.