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    Гранат заявил, что Тюкавин не слабее Угальде

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат оценил уровень динамовца Константина Тюкавина.

    «Видно, что Тюкавин прогрессирует и растет. Однако, конечно, хочется от него больше результативных действий. Но провести второй сезон подряд на высоком уровне гораздо тяжелее, чем первый. Футболист он все-таки еще молодой. Поэтому спада у Кости в осенней части сезона, о котором многие говорили, я не увидел.

    Надеюсь, Тюкавин ударно проведет вторую часть чемпионата. Тут нужно понимать, что оборона команд-соперников стала играть более внимательно против него.

    И единственный, на мой взгляд, момент, чем Тюкавин уступает Манфреду Угальде и Кордобе – это по габаритам (колумбийцу). В остальном – ничем», – сказал Гранат.

    • В этом сезоне нападающий «Динамо» забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
    • Тюкавин планирует в 2025 году уехать в Европу.

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    Источник: Legalbet

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    19.01.2025 18:01
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    Комментарии (8)
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    Alex Flash
    1737300569
    У Тюки нет Барко,да и забивает в-основном с 2-3 метров
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    subbotaspartak
    1737301634
    Да пусть прибавляет, пусть все покажут предел своих возможностей и идут дальше, дальше и дальше... до 35 миллионов...
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    andr45
    1737302577
    А Корнеев с Гранатом не согласен «Тюкавин обладает всеми топовыми характеристиками, он может изменить ход матча, а Угальде — игрок момента. Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах» ТЮКАВИН - 7 голов, 2 головые передачи УГАЛЬДЕ - 15 голов, 2 головые передачи ГРАНАТ «Тюкавин уступает Угальде — по габаритам» ТЮКАВИН - рост 180, вес — 67 кг УГАЛЬДЕ -  рост 173, вес — 71 кг ГРАНАТ «Футболист он все-таки еще молодой» ТЮКАВИНУ 23 года УГАЛЬДЕ 23 года
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    val69
    1737302785
    Не, не уступает... Только забивает в два раза меньше... А так не....
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    Каратель помойников
    1737304304
    Пока что Тюкавин лучше Угальде только по диферамбам
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    ...уефан
    1737305130
    ...по игре пяткой)...
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    Иван Петров 1986
    1737313080
    Только забил в три раза меньше, а так не слабее.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1737313818
    Угальдон это неликвид втюханный спаму в пять раз дороже чем стоит
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